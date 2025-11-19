Суд вернул участок земли в Эльтавском лесу в муниципальную собственность Махачкалы

Верховный суд Республики Дагестан удовлетворил иск администрации Махачкалы и признал незаконным право частной собственности на земельный участок в границах Эльтавского леса. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.

Фото: Евгений Костин / NEWSTEAM, Коммерсантъ

Спорный участок располагается в микрорайоне Эльтав. Его площадь составляет 450 кв. м, а кадастровая стоимость превышает 6,8 млн руб. Из сообщения следует, что ранее права на землю были оформлены на физическое лицо. Однако городские власти установили, что законных оснований для регистрации такой собственности не существовало.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, в Махачкале вернули в собственность города земли на 380 млн руб.

Константин Соловьев