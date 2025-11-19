Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин призвал не допустить зависимость России от чужих систем ИИ

Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна избежать зависимости от иностранных систем искусственного интеллекта и развивать собственные технологии в этой области. Об этом он сказал на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Технологический суверенитет России, пояснил президент, невозможен без полного комплекса собственных разработок в сфере генеративного ИИ. Он поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения таких технологий.

Путин о внедрении ИИ в России, влиянии нейросетей и серийном производстве АЭС

Читать далее

Особое внимание Владимир Путин уделил созданию национальных языковых моделей, которые должны разрабатываться и контролироваться российскими специалистами. «Весь спектр таких моделей должен проходить обучение и полностью контролироваться российскими специалистами, причем на всех этапах, включая проверку конечного продукта»,— сказал он.

Президент добавил, что большинство молодежи в России уже активно используют нейросети и языковые модели в учебе, профессии и повседневной жизни. Он отметил, что эти технологии создают новые данные и влияют на ценности и мировоззрение людей, формируя смысловое пространство целых государств.

Новости компаний Все