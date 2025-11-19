Путин призвал не допустить зависимость России от чужих систем ИИ

Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна избежать зависимости от иностранных систем искусственного интеллекта и развивать собственные технологии в этой области. Об этом он сказал на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Технологический суверенитет России, пояснил президент, невозможен без полного комплекса собственных разработок в сфере генеративного ИИ. Он поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения таких технологий.

Особое внимание Владимир Путин уделил созданию национальных языковых моделей, которые должны разрабатываться и контролироваться российскими специалистами. «Весь спектр таких моделей должен проходить обучение и полностью контролироваться российскими специалистами, причем на всех этапах, включая проверку конечного продукта»,— сказал он.

Президент добавил, что большинство молодежи в России уже активно используют нейросети и языковые модели в учебе, профессии и повседневной жизни. Он отметил, что эти технологии создают новые данные и влияют на ценности и мировоззрение людей, формируя смысловое пространство целых государств.