Саудовская Аравия и xAI Маска и Nvidia запускают ИИ-проект на 500 МВт

Американский миллиардер Илон Маск написал в X, что его компания xAI, занимающаяся разработками в сфере искусственного интеллекта, совместно с Саудовской Аравией и корпорацией Nvidia запускает «проект на 500 МВт». Этот проект стал частью соглашений, заключенных между США и Саудовской Аравией во время визита саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Вашингтон.

xAI будет сотрудничать с саудовской компанией Humain, также занимающейся ИИ и созданной при поддержке местного суверенного фонда. Они планируют построить в Саудовской Аравии дата-центр с энергопотреблением 500 МВт, в нем будут использованы чипы, произведенные Nvidia. О финансовых условиях соглашения не сообщается.

Ранее The Wall Street Journal писала, что xAI, самой известной разработкой которой является чат-бот Grok, ведет переговоры об очередном раунде финансирования. По данным источников газеты, компания планирует привлечь $15 млрд, в результате чего ее капитализация достигнет $230 млрд. Это вдвое больше капитализации на март текущего года: xAI оценивалась в $113 млрд.

Яна Рождественская