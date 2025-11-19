Трамп больше заинтересован в саудовских инвестициях, чем в выводах американских спецслужб

Итогом визита наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Вашингтон стало подписание соглашений о сотрудничестве в военно-технической, экономической и торговой областях. Обозреватели отмечают радушие, с которым Дональд Трамп встретил саудовского принца, который пообещал вложить в американскую экономику $1 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в Белом доме (18 ноября 2025 года)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в Белом доме (18 ноября 2025 года)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Проигнорировав убийство журналиста, Трамп расхваливал саудовского принца во время роскошного визита

Во вторник президент Трамп приветствовал в Белом доме наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, автократического лидера Саудовской Аравии, назвав его защитником прав человека и частым телефонным другом. В примечательной для Овального кабинета вспышке гнева Трамп защитил его от сообщений американской разведки о том, что он отдал приказ об убийстве журналиста. Эта дружеская сцена подчеркнула стремление президента поддерживать прочные отношения с Саудовской Аравией в неспокойный период на Ближнем Востоке. Защита Трампом своего гостя затмила роль наследного принца в подавлении инакомыслия внутри страны и в убийстве и расчленении обозревателя The Washington Post Джамаля Хашокджи в 2018 году. Господин Трамп, казалось, был больше заинтересован в проведении гладкого, роскошного визита, который мог бы проложить путь для саудовских инвестиций в Соединенные Штаты на сумму до $1 трлн, чем в выводах американских разведывательных служб.

Визит наследного принца Саудовской Аравии в США открывает новую главу в отношениях

Визит принца Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, наследного принца и премьер-министра, в Соединенные Штаты во вторник проложил путь к новой «великой» главе в отношениях между двумя союзниками и укрепил «безграничное» партнерство между ними. По итогам саммита наследный принц Мухаммед и Трамп подписали стратегическое оборонное соглашение. Они также подписали двусторонние соглашения и меморандумы о стратегическом партнерстве в области искусственного интеллекта, совместное заявление о завершении переговоров о сотрудничестве в области гражданской атомной энергетики, стратегические рамки сотрудничества в обеспечении безопасности цепочек поставок урана, магнитов и критически важных минералов и соглашение об упрощении процедур для ускорения саудовских инвестиций.

Дональд Трамп празднует возобновление альянса между Америкой и Саудовской Аравией

Тепло поприветствовав Мухаммеда бен Сальмана на крыльце Белого дома, Трамп провел его по галерее портретов президентов США. Он символично провел принца перед пустой рамкой Джо Байдена, поскольку Трамп заменил его фотографию изображением автопера — автоматической ручки, используемой для подписи документов вместо президента, который обещал обращаться с королевством как с «изгоем» после убийства саудовско-американского журналиста Джамаля Хашокджи в 2018 году… Президент США подтвердил, что это в прошлом… «Такое случается»,— сказал президент об убийстве.

Трамп и господин Косторез изобразили братскую любовь после того, как саудовский триллион долларов смыл кровь с рук этой страны

Семь лет назад наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман стал международным изгоем после того, как действовавшие по его приказу сотрудники разведки похитили и убили обозревателя The Washington Post и оппозиционного критика Джамаля Хашокджи. Позже выяснился жуткий конец этой истории: саудовские агенты расчленили тело журналиста пилой для костей, чтобы избавиться от улик. А во вторник принцу Мухаммеду был оказан самый помпезный прием второй администрацией Трампа: лидеры заявили о намерении заключить сделки на сумму $1 трлн и публично демонстрировали дружелюбие.

Он что, оправдывал убийство Хашокджи?

Трамп, сидя рядом с наследным принцем, недвусмысленно дал понять, что убийство Хашокджи его не слишком волнует, просто сказав, что «такое случается». И, как будто этого было недостаточно, Трамп начал самым удивительным образом защищать саудовского наследного принца, чей визит в Белый дом имел все признаки государственного, но на самом деле не был таковым. Фактически, это был первый визит Мухаммеда бен Сальмана в США после убийства Хашокджи, которое сотрясло американо-саудовские отношения.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик