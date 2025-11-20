Опасному труду снижают возраст

Минтруд разработал новый перечень работ, на которые будет запрещено привлекать несовершеннолетних сотрудников. Он заменит версию 2000 года, которая делала акцент на запрете отдельных профессий целиком. Такой пересмотр уже проводился при либерализации ограничений на труд женщин. Впрочем, по мнению профсоюзов, чтобы новое законодательство не создавало рисков для работников моложе 18 лет, ведомству придется также создать для них отдельную процедуру оценки рабочих мест. Сейчас ее предполагается проводить по нормативам для взрослых. Компании, в свою очередь, считают, что новая версия перечня позволит интегрировать молодежь далеко не во все отрасли.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Минтруд рассчитывает, что возможность работать сразу после учебы избавит несовершеннолетних от поисков временной работы, после которой в профессию они уже не возвращаются

Минтруд обсуждает с профессиональным сообществом новую версию перечня работ (есть у “Ъ”), на которых запрещается применение труда работников в возрасте до 18 лет. Вступление документа в силу планируется на 1 марта 2026 года.

Напомним, с 2022 года в России работает федеральная программа «Профессионалитет», которая позволяет будущим «синим воротничкам» получить необходимое образование за два с половиной года вместо четырех, то есть часть выпускников на момент окончания обучения еще являются несовершеннолетними и не могут сразу трудоустроиться на работу в промышленные компании: ст. 265 Трудового кодекса запрещает использовать несовершеннолетних на работах с вредными и опасными условиями труда. Кроме того, у предприятий в целом растет интерес к работе с молодежью — как в силу сложностей подбора взрослых специалистов, так и в связи с ростом доли молодых работников (по прогнозу Росстата, до 2030 года ожидается значительный прирост — на 2,6 млн, или на 11,6%,— численности молодежи в возрасте 15–29 лет).

Чтобы решить проблему, ведомство начало работу над новым перечнем и раздало участникам профильной рабочей группы его версию после заседания 23 октября, чтобы они вернули ее со своими правками. Принципиальное ее отличие от действующей — в новой концепции ограничения использования труда несовершеннолетних (о подготовке подростков к рабочим профессиям см. статью). Если в версии, утвержденной в 2000 году постановлением правительства №163, под запрет попадали целые профессии, например горнорабочий или резчик труб, то теперь планируется запретить только определенные виды работ (ранее был утвержден аналогичный перечень для женщин).

Документ группирует запрещенную деятельность по пяти категориям: работы, выполняемые независимо от вида деятельности, работы с риском воздействия химических, производственных физических и биологических факторов, а также работы, которые могут нанести вред нравственности несовершеннолетних.

В первой группе, описывающей общие подходы к ограничению труда несовершеннолетних, указано, что их запрещено привлекать на вредные и опасные работы и рабочие места, не прошедшие спецоценку. Также будут запрещены работы, требующие средств индивидуальной защиты органов дыхания, в помещениях, где есть риск обвала или недостатка кислорода, геолого-разведочные работы, а также работы в шумных цехах, если речь не идет о дистанционном управлении оборудованием.

В трех группах виды работ сгруппированы по основному вредному фактору воздействия: например, во второй (риски воздействия биологических факторов) — работы по уходу за хищными, дикими и ядовитыми животными, в третьей (с рисками воздействия производственных физических факторов) — подземные работы и работы по бурению скважин. При этом для части работ в каждой группе предусмотрена оговорка: к ним можно допускать практикантов, если занятость на практике регулируется образовательными стандартами.

«Переход от запрета на профессии к видам работ может дать несовершеннолетним как доступ к рабочим местам, которые по результатам спецоценки будут признаны безопасными, так и обеспечить им нормальные условия труда»,— говорит главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков. Однако, напоминает он, нормы, по которым проводится спецоценка условий труда, рассчитаны на взрослых людей и не обязательно обеспечивают полную безопасность подростков, а малые и средние предприятия с 2025 года «могут проходить спецоценку по упрощенной процедуре, в ряде случаев — самостоятельно, без привлечения экспертов. В этом секторе риски для подростков, очевидно, есть», заключает эксперт.

«Для отраслей с современной автоматикой и безопасной технологией это откроет путь к привлечению молодых специалистов, избавит от кадрового дефицита и даст шанс быстрее интегрировать выпускников в производство»,— говорит вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. Однако для ряда предприятий ситуация с появлением нового перечня работ не изменится, отмечает источник “Ъ” в химической отрасли: «Работы на химическом производстве, как и раньше, будут запрещены. Все рабочие места там классифицируются как вредные или опасные. Даже прийти на практику к нам на завод подростки не могут»,— говорит он.

Анастасия Мануйлова