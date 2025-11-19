От улыбки станет всем страшней

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства провел 19 ноября круглый стол на тему «Безопасное детство: традиционная игрушка как основа гармоничного развития личности». В очередной раз вспомнив «игрушек-монстров со злобной улыбкой», депутаты и приглашенные эксперты сошлись во мнении, что отсутствие у производителей «каких-либо ценностей» приводит к тлетворному влиянию их продукции на ребенка. В связи с этим было предложено, в частности, создать научно-исследовательский центр по игрушкам и ускоренно принять законопроект о видеоиграх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая мероприятие, председатель комитета Нина Останина (КПРФ) напомнила, что единственный документ, который «хоть как-то регулирует» вопросы, связанные с игрушками,— это базовый закон «Об основных гарантиях прав ребенка», принятый в «далеком 1998 году». В нем была закреплена необходимость социальной, психологической, педагогической и санитарной экспертизы товаров для детей, но механизм ее проведения до сих пор не регламентирован (недавно с инициативой введения психолого-педагогической экспертизы игрушек выступила единоросс Татьяна Буцкая).

Комитет по защите семьи уже работает над законопроектом о поддержке производителей детских товаров, и есть надежда, что к его разработке подключатся эксперты рынка, продолжила госпожа Останина. «Нам бы хотелось, чтобы до окончания созыва (летом 2026 года.— “Ъ”) мы все-таки внесли законопроект, чтобы создать задел депутатам на будущее»,— заявила она. Депутат также напомнила про обсуждение идеи льготного НДС для детских товаров и возникшие при этом споры о том, что именно к ним относить. Сейчас комитет готов ответить на этот вопрос, поскольку соответствующий перечень уже составлен, добавила председатель комитета.

Директор Сергиево-Посадского института игрушки Ольга Озерова напомнила, что детские товары оказывают влияние на формирование личности: «Через игрушку ребенок познает мир». Поэтому отсутствие у производителей «каких-либо ценностей» ведет к «бессмысленному потреблению» и негативно отражается на развитии ребенка, добавила она:

«Сегодня на рынке появляется все больше игрушек-монстров со злобной улыбкой или кукол с масками животных, которых некоторые считают забавными или даже милыми. А что они дают? Чему они учат ребенка? Где же тогда наши конструкторы, наши машинки, наши мягкие игрушки, куклы, которые сегодня необходимы современным детям?»

Госпожа Озерова выступила с предложением создать научно-исследовательский центр, который бы занялся анализом детских товаров и их влияния на подрастающее поколение.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия»), которая недавно провела свой круглый стол «Игрушки как канал скрытой пропаганды» (см. “Ъ” от 10 октября), напомнила о внесенном в Госдуму в конце прошлого года законопроекте «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ». По мнению депутата, его принятие необходимо ускорить: «Это вопрос не о цензуре, а о том, чтобы защитить наших детей от деструктивного воздействия, которое идет через видеоигры, о поддержке наших отечественных производителей видеоигр». Госпожа Лантратова посоветовала собравшимся изучить опыт Казахстана, где, по ее словам, есть закон, который «прямо запрещает игрушки, провоцирующие агрессию, жестокость, безнравственные действия». Заодно депутат призвала присмотреться к маркетплейсам, поскольку сама часто видит там «страшные игрушки, опасные для детей».

Ксения Веретенникова