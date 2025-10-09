С игрушками обойдутся по-взрослому

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества провел 9 октября круглый стол на тему «Игрушки как канал скрытой пропаганды». Его участники пришли к выводу, что игрушки становятся инструментом информационной войны и влияют на неокрепшую детскую психику. А чтобы с этим успешно бороться, необходимо поддержать производителей «правильных» игрушек и ввести психолого-педагогическую экспертизу товаров для детей.

Депутат Яна Лантратова наглядно показала разницу между красотой традиционных ценностей и уродством зловещих игрушек

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Разговор на самом деле далеко не детский»,— признала, открывая круглый стол, вице-спикер Анна Кузнецова («Единая Россия», ЕР). Ведь в наших школах детям внушают одни ценности, а «переступив порог торгового центра, мы видим совершенно другие приоритеты». При этом производителей «патриотической игрушки» государство никак не поддерживает, посетовала госпожа Кузнецова. А затем поделилась личным опытом, как ей не удалось найти для своих детей-школьников канцелярские принадлежности с российскими госсимволами. Тогда вице-спикер взяла дело в свои руки и совместно с Минобороны запустила проект по выпуску тетрадей с «героями нашего времени» на обложках, и эта продукция, по ее словам, пользовалась большим успехом.

Председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») подкрепила вышесказанное презентацией с анализом современных игрушек, которые «под влиянием западной культуры» становятся все более зловещими. «Клыки, рога — это стало уже нормой. Детям специально стирают границы добра и зла, подменяя одно другим»,— негодовала она.

Психологи предупреждают, что устрашающие игрушки могут стать причиной фобий и психических нарушений, отметила депутат:

«Игрушка может подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь. Игрушка может быть инструментом информационной войны».

Именно такую войну Запад ведет против России, напомнила госпожа Лантратова, но в наших вузах, в отличие от западных, не готовят подобных специалистов. Однако депутаты надеются это исправить и ведут переговоры с ведущими вузами, проинформировала глава комитета. Также она рассказала, что добивается признания компании Mattel (производитель куклы Барби) экстремистской организацией за поддержку ВСУ — соответствующий запрос Яна Лантратова направила в Генпрокуратуру.

У декана философского факультета МГУ Алексея Козырева тоже нашлись претензии к Mattel: он вспомнил, что в 1990-е годы девочки играли куклами Барби в проституток.

Правда, некоторые участники круглого стола на это философски возразили, что «время было такое».

Первые шаги к борьбе с «неправильными» игрушками уже сделаны, немного успокоила собравшихся первый зампред комитета Думы по защите семьи Татьяна Буцкая (ЕР): депутаты подготовили законопроект о психолого-педагогической экспертизе игрушек и «уже получили активную реакцию от различных министерств». Именно из-за отсутствия такой экспертизы «продажи синих чудовищ с улыбкой возрастают», а на полках детских магазинов «чего только не увидишь: гробики, голова, которая выскакивает из унитаза». Но после принятия закона «такого происходить не будет», заверила единоросс. А директор департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга Владислав Заславский добавил, что его ведомство уже готово «как минимум информировать потребителя» о наличии такой экспертизы.

Однако присутствовавшие на круглом столе представители отрасли были настроены не столь оптимистично. Например, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина привела печальную статистику: 91% игр и игрушек в России — это импорт, и только 9% произведены отечественными предприятиями. В связи с этим она предложила внести игрушки в перечень социальных отраслей экономики.

