Reuters: США потребовали от Украины принять главные пункты мирного плана

Представители властей США дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страна должна принять разработанное американской стороной рамочное соглашение о прекращении конфликта и его основные пункты, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Предложения властей США по прекращению конфликта с Россией предполагают отказ Украины от части территорий, некоторых видов вооружения, сокращение армии «и многое другое», говорят собеседники агентства. По словам источников Reuters, для администрации президента США Дональда Трампа важно, чтобы Украина приняла основные положения предложенного плана.

По данным Axios, CNN и Politico, США возобновили переговоры по Украине после сигналов из Кремля о готовности к завершению конфликта. Группу по разработке американского мирного плана возглавляет специальный посланник США Стив Уиткофф. Он должен был встретиться с Владимиром Зеленским сегодня в Стамбуле, но встреча отменилась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал сегодня на брифинге, что господин Уиткофф может приехать в любое время в Москву. «Мы будем рады его видеть», — добавил господин Песков. В октябре в США с рабочим визитом был спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. По данным Politico, рамочное соглашение может быть согласовано со всеми сторонами до 23 ноября.