Парадоксы роста

Ежегодно Русфонд собирает информацию о работе российских благотворительных организаций, формируя старейший путеводитель по некоммерческому сектору — справочник «Русфонд.Навигатор». В его основу ложатся официальные данные Министерства юстиции и Федеральной налоговой службы России, публичные годовые отчеты НКО и сведения с их сайтов. 13-й выпуск включает 515 фондов: от крупнейших до небольших локальных организаций, что позволяет увидеть полную картину российской благотворительности. Она сложнее, чем кажется на первый взгляд: ландшафт становится все более разнообразным и зрелым. Зрелость приносит и новые испытания.

За фасадом роста

По данным Минюста РФ, на конец 2024 года в России было зарегистрировано более 212 тыс. НКО. Из них в реестр социально ориентированных (СО) НКО входят 133 812 организаций. По данным Росстата, за год их количество увеличилось более чем на 3 тыс. В целом в 2024 году появилось 11 838 НКО, из которых не менее 970 — это благотворительные фонды.

За положительной динамикой роста организаций важно видеть и другой показатель: количество ликвидированных НКО. Учет в этой области не так прозрачен — в реестре Минюста не фиксируются даты ликвидаций. Однако, согласно исследованию проекта «Пульс НКО», 61% от всех когда-либо созданных НКО (более 340 тыс.) были ликвидированы. В эту статистику входят и закрытия по решению суда или налогового органа, и самоликвидация организаций. Статистики причин закрытия также нет.

Суммарные поступления в 515 фандрайзинговых фондов, вошедших в справочник, по итогам 2024 года составили более 36 млрд руб., что подтверждает общий тренд на рост: годом ранее этот показатель был 33,5 млрд руб. Лидерами справочника остаются фонды, чьи доходы превысили 2 млрд руб.: «Подари жизнь», «Алеша» и «Банк еды "Русь"», а также Русфонд (1,785 млрд руб.) и WorldVita (1,695 млрд руб.). В число фондов с доходом более 1 млрд руб. вошел и Фонд Хабенского (1,166 млрд руб.).

Эти шесть фондов дают треть сборов всего рынка — 32,3%.

Наращивание сборов

Рост пожертвований в 2024 году зафиксирован у 62% фондов — это значительное увеличение доли организаций, сумевших нарастить сборы. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 54%, а в 2022-м — 55%. Причем некоторые организации показали впечатляющую динамику, увеличив сборы более чем в два раза, как, например, фонд «Сохрани жизнь» из Новгородской области или фонд «Чистое небо» (Москва).

В то же время снижение доходов затронуло около 38% организаций. Для многих из них падение оказалось значительным: фонды «Помогать легко» (–63,4%) и «Кислород» (–50,9%) потеряли более половины своих поступлений по сравнению с 2023 годом.

Анализ расходов показывает, что более 80% сборов большинство фондов направляет на реализацию целевых программ и мероприятий. Примечательно, что у некоторых организаций целевые расходы превысили поступления, что свидетельствует об использовании ранее накопленных резервов или иных финансовых механизмов для выполнения обязательств перед подопечными.

Административные расходы в среднем по рынку составляют 5–15% от общего бюджета.

Доверие к местным фондам

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему остаются ключевыми центрами благотворительности, концентрируя около 60% фондов из выборки справочника. Но все заметнее роль и других регионов страны. 45% региональных фондов показали рост сборов более чем на 50%, что свидетельствует о растущем доверии локальных сообществ и развитии местной филантропической культуры.

Некоторые региональные фонды по объему поступлений уже всерьез конкурируют со столичными организациями среднего размера. Например, фонд «Солнце в ладошках» из Краснодарского края собрал 247,8 млн руб., а «Святое Белогорье против детского рака» из Белгородской области — 327,9 млн руб. В число наиболее активных и успешных регионов также входят Московская, Свердловская, Нижегородская области и Татарстан.

Государственная поддержка

Значительный рост сборов, особенно в регионах, был бы невозможен без масштабной государственной поддержки. По данным доклада Минэкономразвития, ассигнования федерального бюджета на поддержку СО НКО в 2024 году составили 278,8 млрд руб. (в 2023 году — 308,3 млрд руб.). Эта поддержка направлена на все социально ориентированные НКО, не только на благотворительные фонды.

В рамках нее в 2024 году Фонд президентских грантов распределил 7,7 млрд руб. в ходе двух основных конкурсов. Крупнейшими получателями стали Российский Красный Крест (58,7 млн руб.), АНО «Центральная клиническая больница святителя Алексия» (39,5 млн руб.), АНО современного искусства и спорта «Уличная классика» (37,5 млн руб.), Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (37 млн руб.), Русфонд (35,9 млн руб.).

Более 6 млрд руб. распределил на конкурсной основе Президентский фонд культурных инициатив, еще почти 265 млрд руб.— Минздрав, Минобрнауки, Минцифры и Росмолодежь.

Целевые капиталы

Одним из заметных трендов последних лет стало развитие института целевых капиталов (эндаументов). В 2024 году эта тема стала актуальной и для Русфонда: он учредил эндаумент, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость своей работы.

Динамика роста числа эндаументов впечатляет. Как отмечают в Центре развития филантропии Фонда Потанина, в 2007 году в России было всего 16 таких фондов, а в 2024 году их число превысило 300. Больше всего эндаументов традиционно создается в сфере образования. Однако в последние годы они растут и в благотворительности. Так, с 2007 года действует эндаумент фонда «Вера», его доход за 2024 год составил 91,4 млн руб. А эндаумент фонда «Подари жизнь», созданный в 2020 году, в 2024-м принес доход почти 12 млн руб.

Несмотря на положительную динамику, развитие института эндаументов сопровождается системными ограничениями. Прежде всего низкой прозрачностью и слабой публичностью. Согласно исследованию рейтингового агентства RAEX, в 2024 году 34% российских эндаументов не имели работающих сайтов и публичной отчетности. При отсутствии единого реестра целевых капиталов и их низкой, по данным исследований группы «Циркон», медийной активности эти ограничения затрудняют благотворителям поиск достоверной информации.

Такая парадоксальная ситуация скрывает серьезные резервы развития: сектор растет и укрепляется, но рос бы еще сильнее, если сумел бы стать более заметным и более прозрачным.

Мария Дармина, координатор проекта «Русфонд.Навигатор»