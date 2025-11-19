Reuters: США предложили Украине отказаться от части территорий

Предложения властей США по прекращению конфликта предполагают отказ Украины от территорий, некоторых видов оружия, сокращение армии, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с документом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / File Photo / Reuters Фото: Ammar Awad / File Photo / Reuters

По словам собеседников агентства, американская сторона сигнализировала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страна должна принять рамочное соглашение о прекращении конфликта и его основные пункты.

По данным Axios, CNN и Politico, США возобновили переговоры по Украине после сигналов из Кремля о готовности к завершению конфликта. Группу по разработке мирного плана со стороны США возглавляет специальный посланник США Стив Уиткофф. По данным Politico, рамочное соглашение может быть согласовано до конца этой недели, то есть до 23 ноября.