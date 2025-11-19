Обвиняемым в афере с квартирой Ларисы Долиной 21 ноября запросят сроки

Как стало известно “Ъ”, прокуратура 21 ноября запросит сроки обвиняемым в афере с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. В этот день в Балашихинском горсуде пройдут прения сторон. В ходе них также выступят адвокаты подсудимых, после чего фигуранты скажут последнее слово и судья удалится на вынесение приговора. Не исключено, что он будет оглашен в тот же день.

Перед судом предстали 20-летний житель Тольятти Андрей Основа, а также 28-летний житель Йошкар-Олы Артур Каменецкий, его 43-летний земляк Дмитрий Леонтьев и трудившаяся в столице тренером по пилатесу 53-летняя уроженка Кирова Анжела Цырульникова. Процесс над ними начался 10 ноября и проходит в закрытом режиме. Им вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) в отношении 70-летней Ларисы Долиной, а Анжеле Цырульниковой еще и три аналогичных эпизода в отношении двух пенсионерок — глухонемой Галины Кукушкиной, а также Валентины Шулик.

По данным прокуратуры Москвы, обвиняемые, «действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками», с 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у госпожи Долиной 175 млн 120 тыс руб, после чего убедили ее продать пятикомнатную квартиру в столичном районе Хамовники. Рыночная стоимость проданного за 112 млн руб жилья по заключению экспертизы составила более 138 млн руб. Общий же ущерб, с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку, следствие оценило в более чем 317,6 млн руб. В суде госпожа Долина сообщила, что звонившие представлялись ей сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ и требовали, чтобы она хранила происходящее в тайне. Помимо собственных сбережений артистка заняла часть денег на «участие в спецоперации».

Госпожу Кукушкину группа мошенников при участии Анжелы Цырульниковой смогла «развести» на 2,7 млн руб., а Валентину Шулик — на 8,2 млн руб. Злоумышленники также попытались выудить у последней еще 4,5 млн руб., но та обратилась в полицию. В ходе процесса вину, да и то частично, признал один фигурант — ранее судимый Артур Каменецкий. По версии обвинения, он вместе с Андреем Основой и также ранее судимым Дмитрием Леонтьевым оформил банковские карточки, на которые перевела деньги артистка, думая, что это «безопасные счета», а также обналичил часть средств. Анжела Цырульникова дважды лично приезжала к госпоже Долиной забрать деньги, обменивала их на USDT и зачисляла на криптокошелек. Также она принимала средства от другого «курьера».

Мария Локотецкая