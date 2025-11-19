Эрдоган: Турция выступает за продолжение стамбульских переговоров

Турция готова к продолжению прямых переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Господин Эрдоган заявил, что Турция выступает за «прагматичные» и «ориентированные на результат» переговоры. Он отметил, что они являются важной основой для мирного соглашения между двумя странами. По словам турецкого президента, Анкара ожидает от всех партнеров конструктивного подхода к запуску стамбульского процесса.

Президент Турции также подчеркнул значимость участия США в процессе урегулирования конфликта. Господин Эрдоган заявил, что Анкара придает большое значение роли Вашингтона в этих переговорах и рассматривает сотрудничество с Соединёнными Штатами как необходимый элемент мирного процесса.

В начале сентября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к встрече по мирному урегулированию.

В Стамбуле прошли три раунда прямых переговоров между делегациями Украины и России. Последний из них состоялся 23 июля. Стороны договорились об обмене военнопленных и гражданских лиц. Также Москва предложила Киеву сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но власти Украины не отреагировали на эту инициативу, заявляли в Кремле.