Эрдоган: Путин и Зеленский пока не готовы к встрече

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к встрече по урегулированию конфликта. По словам турецкого лидера, Анкара выступает за постепенное повышение уровня переговоров по российско-украинскому конфликту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: пресс-служба президента РФ

«Я счел позитивными подходы как г-на Зеленского, так и г-на Путина. Когда мы предположили, что в Турции может быть инициатива по продолжению Стамбульского процесса, он согласился: ''Почему бы и нет?'’. Однако они пока к этому не готовы»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган журналистам после визита в Китай на саммит ШОС (цитата по Milliyet).

Провести встречу лидеров России и Украины предлагал также президент США Дональд Трамп. Российская сторона не исключала подобную возможность после необходимой подготовки, а именно — согласования основных условий будущего мирного соглашения.

Лусине Баласян