Умер заслуженный артист РСФСР Сергей Десницкий

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Сергей Десницкий умер в возрасте 83 лет. О его смерти сообщила пресс-служба Московского художественного театра имени А. П. Чехова, в котором он служил большую часть карьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Десницкий

Фото: МХТ имени А. П. Чехова Сергей Десницкий

Фото: МХТ имени А. П. Чехова

Сергей Десницкий родился 4 апреля 1941 года. В 1962 году он окончил Школу-студию МХАТ и через два года присоединился к труппе театра. Как режиссер ассистировал в постановках Бориса Ливанова и Олега Ефремова. Последовал за последним во время раскола театра в 1987 году. В 1991 году Десницкий перешел в московский театр «У Никитских ворот», но шесть лет спустя вернулся во МХАТ имени Чехова. В 1999 году возглавил Мемориальный Чеховский театр в Мелихове.

За время работы во МХАТе сыграл около 100 ролей. В 2017 году он покинул труппу театра и сосредоточился на режиссерской деятельности. Как режиссер сотрудничал со МХАТом имени Горького.

Помимо театральной деятельности Десницкий снимался в кино. На большом экране он дебютировал в картине Генриха Габая 1964 года «Именем революции», где Десницкий сыграл следователя ЧК Ярцева. Всего сыграл более чем в 45 картинах.