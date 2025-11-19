АвтоВАЗ поставил первую партию Lada Aura для «Яндекс Такси»

АвтоВАЗ поставил первую партию седанов Lada Aura в партнерские таксопарки сервиса «Яндекс Такси». Общий объем будущей партии составит 250 автомобилей, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

«Более 20 единиц (автомобилей Lada Aura.—“Ъ”) уже переданы клиентам в Москве и Воронеже»,— уточнили в АвтоВАЗе (цитата по ТАСС). В пресс-службе отметили, что «Яндекс Такси» компенсирует таксопаркам 50% стоимости автомобилей из этой партии и вложит в программу 250 млн руб.

Для работы в «Яндекс Такси» седаны оклеивают в желтый цвет. В таксопарки поставляются автомобили с комплектацией Premier с тканевой обивкой сидений и набором систем комфорта и безопасности.

В мае текущего года Госдума приняла закон о локализации такси, согласно которому для легковых перевозок разрешается приобретать только автомобили с высокой степенью локализации. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

