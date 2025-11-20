У страховщиков смонтировались риски

По итогам первой половины 2025 года объем выплат по страхованию строительно-монтажных рисков (СМР) вырос почти в три раза и достиг 8,2 млрд руб.— максимального показателя с 2022 года. Это связано с крупными страховыми случаями прежних лет, а также возмещением финансовых убытков из-за задержек строительства. Эксперты ожидают дальнейшего роста выплат в ближайший год, что может повлечь за собой увеличение тарифов и ужесточение условий для клиентов.

По итогам первого полугодия 2025 года выплаты в сегменте страхования СМР достигли 8,2 млрд руб., превысив показатель прошлого года почти в три раза. Это максимальный результат для отчетного периода как минимум за четыре года, следует из данных страхового брокера Mains. Вместе с тем количество выплат по страховым случаям осталось примерно на том же уровне (чуть более 500 шт.).

Участники страхового рынка подтверждают эту тенденцию. Выплаты по СМР в «АльфаСтраховании» за шесть месяцев 2025 года составили 3,8 млрд руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее и 0,9 млрд руб. за первое полугодие 2023 года, указывают в компании. За десять месяцев 2025 года объем выплат СОГАЗа по рискам СМР достиг 8,5 млрд руб., что на 30% превысило прошлогодний результат. «Это один из самых значительных показателей по риску СМР за многие годы»,— отмечают в СОГАЗе. «Выплаты по строительно-монтажным проектам в этом году можно назвать рекордными как минимум с 2022 года»,— отмечает директор департамента урегулирования убытков страхового брокера Remind Рашид Сахапов.

Страхование СМР защищает от потерь, возникших в процессе строительства или монтажа зданий и сооружений. Объектом страхования могут выступать как сами работы, так и строительная техника, оборудование, материалы и имущество заказчика или подрядчика на стройплощадке. Страховые лимиты составляют в среднем 5–7 млрд руб. на один объект, но могут достигать и 30 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 августа). По оценке Mains, объем премий по итогам первого полугодия 2025 года вырос на 15%, до 19,7 млрд руб.

Со стройкой связаны значительные риски и высокая ответственность, которые «могут привести к значительным финансовым расходам в случае возникновения неблагоприятных событий», отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Кредиторы стали чаще требовать предоставление полиса страхования СМР для гарантии выполнения обязательств со стороны заемщика, отмечают в СОГАЗе.

По словам экспертов, рост выплат в сегменте СМР во многом связан с урегулированием крупных убытков, которые произошли в предыдущие годы. «Для таких убытков характерны длительные сроки урегулирования. Обычно урегулирование происходит в несколько этапов по мере того, как стороны путем обмена информацией и оценками достигают консенсуса в отношении суммы страхового возмещения»,— поясняет партнер Б1 Татьяна Самсонова. Практика крупнейших аварий показывает, что наибольшие убытки приходятся на потери, связанные с полной или частичной остановкой деятельности, отмечают в СОГАЗе. Кроме того, существенный рост убыточности связан с возмещением финансовых убытков из-за задержки строительства (страхование DSU, Delay in Start-Up). «Убытки по DSU существенно выросли из-за невозможности поставить оборудование из-за санкций в приемлемые сроки»,— поясняет заместитель гендиректора страхового брокера Mains Евгений Боровиков.

Участники рынка ожидают дальнейшего роста выплат в этом сегменте. Объем страховых выплат в 2026 году может вырасти на 20%, оценивает финансовый эксперт Андрей Бархота. «Размер заявленных убытков в 2026 году может превысить на 20–30% аналогичные показатели 2024–2025 годов, так как ряд ранее застрахованных крупных инфраструктурных проектов будут подходить к завершающей стадии строительства, которая характеризуется повышенными рисками»,— отмечают в СОГАЗе.

Для поддержания прежних финансовых параметров этого вида страхования страховщикам необходимо будет произвести актуарное обновление с возможностью корректировки тарифов для нивелирования растущего уровня убыточности, считает господин Бархота. В итоге клиенты могут получить рост тарифов на 30–50% и ограничение периметра страхового покрытия, в том числе исключения из покрытия для случаев небольшой задержки при выполнении строительно-монтажных работ, указывает эксперт. Актуализация тарифов не исключена, заявляют и в «РЕСО-Гарантии».

Юлия Пославская