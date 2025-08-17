Страховщики встают на оборону

Российская национальная перестраховочная компания увеличила перестраховочное покрытие по страхованию имущественных и строительно-монтажных рисков (СМР) и ответственности, добавив их в облигаторные программы военно-промышленного и оборонно-промышленного комплексов (ВПК и ОПК). Ранее подобные объекты перестраховывались по более жестким правилам в рамках спецакцептов. Новые условия позволят страховщикам нарастить страхование ВПК и ОПК.

“Ъ” ознакомился с письмом Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) о расширении облигаторного покрытия по перестрахованию имущественных рисков и СМР, а также ответственности перед третьими лицами на ВПК и ОПК. Как сообщили в РНПК, соответствующие расширения уже внесены в облигаторные программы.

Имущественное страхование подразумевает защиту от рисков пожара, кражи, повреждения в результате стихийных бедствий. Страхование СМР защищает от потерь, возникших в процессе строительства или монтажа зданий и сооружений. Но оба вида не покрывают риски террористических актов и диверсий.

Объекты ВПК и ОПК ранее исключались из облигаторных программ и перестраховывались отдельно при помощи спецакцепта. Зачастую условия по таким соглашениям были гораздо жестче — в частности, РНПК предлагала более высокие тарифы, чем по облигаторным программам, указывает собеседник “Ъ” из крупной страховой компании. Облигаторная программа подразумевает перестрахование однородных объектов в рамках одного договора на одинаковых условиях, тогда как спецакцепт — индивидуальные договоренности. По словам собеседника “Ъ” на рынке страхования, в настоящее время лимиты составляют в среднем 5–7 млрд руб. на один объект, но могут достигать и 30 млрд руб.

Объекты ВПК и ОПК исключались из облигаторных программ в первую очередь по причине закрытости информации о них и отсутствия возможности для проведения полноценного анализа риска, указывают в РНПК.

Учитывая режимный характер таких предприятий, для осуществления осмотра территории необходимо было иметь допуск к гостайне соответствующего уровня, поясняют там.

Получение РНПК лицензии на работу с гостайной позволило проводить регулярные осмотры объектов и по результатам индивидуальной оценки качества риска предоставлять необходимую рынку поддержку в виде перестраховочной емкости. «За несколько последних лет РНПК удалось собрать большой объем информации для анализа качества риска в сегменте ВПК/ОПК, и на текущий момент мы видим возможность использования инструмента облигаторного перестрахования для подобных рисков на условиях и в пределах лимитов облигаторных договоров перестрахования для таких линий бизнеса, как имущество, СМР, ответственность»,— утверждают там.

Страховщики указывают на актуальность нововведений.

«Согаз» работает с большим количеством предприятий атомной, газовой, авиационной, космической, нефтяной, железнодорожной и других отраслей промышленности, в том числе относящихся к ВПК, рассказывает страховщик. Компания «РТ-Взаимное страхование», входящая в «Ростех», страхует предприятия, входящие в контур госкорпорации. «Некоторую часть принятых рисков "РТ-Взаимное страхование" перестраховывает в РНПК, так как собственное удержание общества составляет не более 1 млрд руб. по одному страховому случаю»,— отмечают в компании. Решение о страховании объектов в РНПК будет зависеть от предложений госкомпании, добавляют там.

Вместе с тем, по словам директора практики стратегического консультирования компании Neo Никиты Дровосекова, ранее большинство крупных рисков, связанных с работой и выпуском продукции предприятий ОПК, страховалось преимущественно в компании «Независимая страховая группа» (НСГ). В НСГ оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Участники рынка и эксперты уверены, что нововведения позволят страховщикам нарастить объемы страхования военных и оборонных объектов. Для страховщиков это упрощает вход в сегмент и расширяет возможности для работы с клиентами, поскольку перестраховочная поддержка от РНПК становится более доступной и предсказуемой в этом сегменте, поясняет директор по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрей Тверской. В связи с этим, по мнению финансового эксперта Андрея Бархоты, страховщики могут запросить увеличение перестраховочных лимитов на 20–40%.

Юлия Пославская, Айгуль Абдуллина