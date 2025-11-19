Крымские перевозчики жалуются на причины пробок на трассе «Новороссия»

Ремонт путепроводов на отрезке трассы Р-280 «Новороссия» от Симферополя до Джанкоя не выполняется почти полгода. Об этом сообщил “Ъ” председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин.

По его словам, все это время автомобильный трафик, идущий в Крым, упирается в ремонтные заграждения, что провоцирует пробки на светофорах при реверсивном движении от 500 м до 2 км. Сужение проезжей части дороги было сделано уже более полугода назад.

Господин Цуркин подчеркнул, что собственник данной дороги и заказчик ремонта — ФКУ Упрдор «Тамань», Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) — утверждает, что все идет по плану и генподрядчик выполняет все работы в графике.

Трасса Р-280 «Новороссия» является сухопутным коридором в Крым, дорога идет от Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь в Симферополь.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что из федерального бюджета дополнительно направят 10 млрд руб. для капитального ремонта и расширения трассы до четырех полос.

Александр Дремлюгин, Симферополь