Кабмин выделит на модернизацию сухопутного коридора в Крым еще 10 млрд руб.

Правительство России дополнительно выделит 10 млрд руб. на капитальный ремонт и расширение федеральной трассы «Новороссия», которая соединяет Ростов-на-Дону с Симферополем. Об этом на заседании правительства сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в 2025 году из федерального бюджета уже выделили около 20 млрд руб. на приведение в нормативное состояние региональных, межмуниципальных и местных дорог в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Сухопутный коридор в Крым протяженностью более 630 км соединяет Ростов-на-Дону с Симферополем через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог.

«Идет модернизация федеральной трассы "Новороссия", протянувшейся вдоль побережья Азовского моря… Дополнительно направим 10 млрд руб. для ее капитального ремонта и расширения до четырех полос. Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок. И уже к началу следующего туристического сезона больше людей смогли воспользоваться для поездок в Крым именно южным маршрутом»,— уточнил господин Мишустин.

Александр Дремлюгин, Симферополь