Блогер из Тольятти отправился добровольцем в зону СВО

Тольяттинский блогер Федор Быстров отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале «Записки горожанина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ставлю на паузу медиа-активность в канале. Писать буду по мере возможности. Ушел добровольцем. Не поминайте лихом и до встречи! Все будет Россия»,— написал блогер.

Ранее сообщалось, что в зону проведения спецоперации отправился бывший вице-губернатор Самарской области Дмитрий Кочергин.

Андрей Сазонов