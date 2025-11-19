Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Блогер из Тольятти отправился добровольцем в зону СВО

Тольяттинский блогер Федор Быстров отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале «Записки горожанина».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ставлю на паузу медиа-активность в канале. Писать буду по мере возможности. Ушел добровольцем. Не поминайте лихом и до встречи! Все будет Россия»,— написал блогер.

Ранее сообщалось, что в зону проведения спецоперации отправился бывший вице-губернатор Самарской области Дмитрий Кочергин.

Андрей Сазонов