Бывший вице-губернатор Самарской области отправился на СВО

Бывший вице-губернатор Самарской области Дмитрий Кочергин отправился в зону проведения спецоперации. Об этом сообщила супруга экс-чиновника, советник главы Красногорска Юлия Кочергина.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Мой муж находится сейчас на СВО»,— говорится в сообщении.

При прежнем губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове Дмитрий Кочергин одно время работал заместителем руководителя администрации главы региона– руководителем департамента внутренней политики. В июне 2020 года он был назначен на пост вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области. Об отставке Дмитрия Кочергина стало известно в апреле 2024 года.

Георгий Портнов