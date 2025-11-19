Минобороны Польши запускает спецоперацию с участием 10 тыс. военнослужащих

Польские силовые структуры планируют запустить одну из самых масштабных операций по безопасности, в задачи которой будет входить противодействие актам саботажа. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Службы планируют начать операцию 21 ноября. Согласно плану, в операции будет задействовано до 10 тыс. военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Косиняк-Камыш

Фото: LESZEK SZYMANSKI / EPA / ТАСС Владислав Косиняк-Камыш

Фото: LESZEK SZYMANSKI / EPA / ТАСС

«Это одна из крупнейших операций,— сказал министр обороны на совместной пресс-конференции с министром внутренних дел и администрации Марцином Кервинским (цитата по PAP).— Вместе с министром Кервиньским мы подаем запрос премьер-министру, а затем запрос премьер-министра будет передан президенту Республики Польша».

Как пояснил министр, цель операции состоит в принятии мер по обеспечению безопасности, защите критической инфраструктуры и обеспечению взаимодействия всех государственных служб для противодействия актам саботажа и повышения уровня безопасности граждан. Предполагается, что сотрудники полиции, военнослужащие, железнодорожная охрана и все государственные учреждения будут координировать свои действия.

«Польша задействует все имеющиеся у нее ресурсы – во всех министерствах, во всех государственных ведомствах – для защиты безопасности своих граждан»,— подчеркнул, в свою очередь, министр внутренних дел Марцин Кервинский. Планируется работа по трем направлениям. Одно из них включает воздушное наблюдение за объектами и коммуникациями, а также патрулирование территории.

Начальник генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула сообщил, что операция будет осуществляться силами и средствами Войска Польского, всех родов войск и командования киберкомпонента. Командовать операцией будет генерал Мацей Клиш. «Мы намерены начать нашу операцию 21 ноября»,— сказал генерал Кукула.

Решение запустить процедуру по активации операции было принято в свете недавних инцидентов на железной дороге, которые польские власти назвали актом терроризма и ответственность за которые возложили на Россию. 16 ноября на железнодорожной линии в Мазовецком воеводстве, в районе станции Гарволин, машинист поезда заметил повреждение рельсов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «актом саботажа» и подтвердил, что пути взорвали. 17 ноября местные СМИ сообщили, что на той же железнодорожной ветке, но возле станции Пулавы, неизвестные испортили контактную сеть. В МИД Польши назвали инцидент на железной дороге «актом государственного терроризма», заявив, что «явным намерением было вызвать человеческие жертвы». Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, комментируя произошедшее, говорил, что «иностранное государство заслало хорошо подготовленных диверсантов, но каким-то чудом им не удалось достичь своей цели». Он предупреждал, что на это последует ответ, «и не только дипломатический».

Анастасия Домбицкая