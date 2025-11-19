Экс-главе свердловского города запросили 14 лет колонии по делу о взятках

Гособвинитель запросил назначить экс-главе Артемовского городского округа (Свердловская область) Константину Трофимову наказание в виде 14 лет колонии и штрафа 7 млн руб. Об этом «Ъ-Урал» сообщил адвокат подсудимого Вячеслав Войнов. Бывшему главе вменяют ч. 4, ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Напомним, в сентябре 2024 года Константина Трофимова задержали на своем рабочем месте. По версии следствия, с июня по декабрь 2022 года Константин Трофимов получил взятки от и.о. директора МУП «Павлик Морозов» (загородный оздоровительный комплекс) за общее покровительство, сокрытие нарушений и продление трудового договора. В тот же период глава округа якобы получил взятку от директора МУП «Наш дом Артемовский» (управляющая компания) в виде водонагревателя и услуг по его установке. Вину экс-чиновник не признает.

Константин Трофимов с 2008 года избирался депутатом думы муниципалитета от партии «Единая Россия», в 2016 году стал спикером. В октябре 2020 года он возглавил Артемовский, сменив Андрея Самочернова, который ушел с поста по собственному желанию.

Полина Бабинцева