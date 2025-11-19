CNN узнал, кто руководит разработкой плана США по миру на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф возглавил разработку плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, сообщили источники CNN. О руководящей роли господина Уиткоффа в разработке плана ранее сообщали источники Axios.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Marco Bello / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Marco Bello / Reuters

По словам одного из источников телеканала, сегодняшний визит министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев стал частью плана Белого дома по возобновлению мирных переговоров. Господин Дрисколл должен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками условия на поле боя, потребности в оружии и усилия по достижению мира.

Сегодня издание Politico сообщило, что США разрабатывают «рамочное соглашение» о прекращении конфликта на Украине, которое может быть согласовано уже на этой неделе. Утверждается, что переговоры ускорились после того, как Россия выразила готовность к сделке. По данным издания, Вашингтон надеется, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на предложение из-за давления на фронте и коррупционного скандала.

Axios также сообщил о разработке нового плана урегулирования конфликта, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории. По данным издания, план обсуждался с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков участие России в разработке плана не подтвердил. Он также заявил об отсутствии «новаций» по мирному урегулированию по Украине.