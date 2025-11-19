Андрей Есипенко закрыл Америку

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко оказался в одном шаге от того, чтобы добыть путевку на кандидатский турнир, в котором определится претендент на звание чемпиона мира по шахматам. Победив в среду, 19 ноября, на тай-брейке американца Сэма Шенкленда, он вышел в полуфинал Кубка мира в Гоа. В нем Есипенко предстоит встретиться с очень сильным китайским шахматистом Вэй И, одолевшим одного из главных фаворитов состязания — индийца Арджуна Эригайси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Есипенко и Сэм Шенкленд

Фото: FIDE Андрей Есипенко и Сэм Шенкленд

Фото: FIDE

До четвертьфинальной стадии Кубка мира добрался всего один участник, представляющий Россию,— Андрей Есипенко. А его поединок с Сэмом Шенклендом, который в предыдущем раунде россиянина — Даниила Дубова — как раз и выбил, вышел, может быть, не самым качественным, зато очень увлекательным.

Дело в нем после ничьих в обеих классических партиях дошло до тай-брейка, в Индии превратившегося для Есипенко в жанр привычный. На тай-брейке он одолел трех предыдущих соперников — иранца Пуйю Идани, немца Винсента Каймера и соотечественника Алексея Гребнева. Сдюжил и в четвертьфинале против оппонента с репутацией игрока, которому контроль пожестче — рапид или блиц — даже милее классического. Правда, не без приключений.

Есипенко, казалось, почти обеспечил себе успех в противостоянии в первой партии тай-брейка. В ней Сэм Шенкленд, имевший белый цвет, напрасно понадеялся на пресноватый с виду вариант ферзевого гамбита, потому что в конце концов, когда знакомые теоретические тропинки остались позади, принялся фальшивить. Фальшивил и Андрей Есипенко, но поменьше. В итоге американец понял, что чужую проходную пешку никак не остановить, и сдался. А выигрыш черным цветом — он ведь вдвойне ценен.

Но Есипенко тут же его разбазарил. Дебют — защита Каро—Канн — опять не сулил ничего исключительного в плане остроты, но ее обеспечили неуклюжие перемещения белой ладьи. А вскоре позиция Есипенко из такой, что просто чуть хуже, превратилась в ужасную. В общем, счет сравнялся и пришлось играть второй раунд тай-брейка с еще более суровым контролем: не 15 минут на партию с десятисекундным добавлением за каждый сделанный ход, а десять минут. А на горизонте уже маячил блиц.

Но к нему тай-брейк так и не вырулил.

Удивительно, но Андрей Есипенко опять сыграл так, словно руководить черными фигурами ему отчего-то удобнее.

И в этой партии Сэм Шенкленд поставил на ферзевый гамбит, чтобы убедиться: так себе работает ставка. Хотя на сей раз крах он потерпел, строго говоря, из-за единственного ляпа на 45-м ходу. Надо было решать, куда бежать королем от шаха ладьи. И Шенкленд выбрал не ту клетку. Поставь он короля на g2, удрал бы в лазейку на краю доски. Шенкленд поставил его в центр, на e2, и с ужасом обнаружил, что две ладьи Есипенко сейчас сожрут главную фигуру с потрохами.

Был еще шанс повторить немедленный трюк с реваншем. Однако он не прошел. Андрей Есипенко наконец-то и белыми продемонстрировал класс, взяв верх над Шенклендом.

Этот успех вплотную приблизил россиянина к ценнейшему среди призов, стоящих на кону в Кубке мира. В нем разыгрываются три путевки в кандидатский турнир, в котором восемь шахматистов в будущем году определят претендента на звание чемпиона мира. Ему предстоит выступить в матче против обладателя звания индийца Гукеша Доммараджу. Чтобы добыть путевку, Андрею Есипенко необходимо выиграть еще один поединок — либо полуфинальный, либо за бронзу. В полуфинале его ждет сражение с очень сильным китайским гроссмейстером Вэй И, который на тай-брейке разобрался с индийцем Арджуном Эригайси, шестым номером рейтинга Международной шахматной федерации и одним из основных фаворитов Кубка мира. Другая пара вышла чисто узбекской. Ее составили Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров.

Арнольд Кабанов