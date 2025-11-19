В Краснодаре трое детей отравились на уроке биологии

Трое учеников краснодарской школы №104 попали в больницу после того, как на уроке биологии почувствовали странный запах. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает краевое следственное управление Следственного комитета РФ (СКР).

Информацию об инциденте, который произошел 18 ноября, правоохранительные органы получили из социальных сетей. Во время урока в седьмом классе несколько учеников пожаловались учительнице на странный запах. Одной девочке стало плохо, и детей вывели в коридор. Приехавшая скорая помощь доставила пострадавшую в больницу. Еще двое ее одноклассников были госпитализированы вечером из дома.

По данным муниципального центра управления Краснодара, в помещениях школы проведена генеральная уборка, 19 ноября занятия продолжились по расписанию.

В ходе расследования назначены судебно-медицинские экспертизы. Также следствием будет дана оценка действиям учительницы, которая отреагировала на жалобы детей только после того, как самочувствие ученицы ухудшилось, сообщили в СКР.

Анна Перова, Краснодар