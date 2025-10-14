В Воронежской области выросло число частных инвесторов

В Воронежской области за сентябрь 4,5 тыс. частных инвесторов открыли брокерские счета на Московской бирже — их общее количество достигло 545 тыс. Темп роста численности таких граждан снижается: в августе их стало больше на 9,2 тыс. Тем не менее по этому показателю регион продолжает занимать 20-е место в России, сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

Кроме того, 45,2 тыс. воронежских частных инвесторов в августе совершали сделки на фондовом рынке. Количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых жителями региона на площадке, достигло 82,3 тыс.

Всего по итогам августа 38,6 млн человек открыли на Мосбирже 73,1 млн счетов.

Анна Швечикова