Инвесторов застрахуют от потерь

Брокеры и управляющие компании потратят миллионы рублей на страховки для инвесторов. Речь о взносах, которые профучастники будут платить в фонд, защищающий владельцев индивидуальных инвестсчетов. Сейчас участие в нем добровольное, то есть по умолчанию не все ИИС обеспечены гарантиями. Ставки различаются для брокеров и управляющих компании. Первым придется ежегодно платить от 25 млн руб. до 100 млн руб., вторым — от 6 млн руб. до 44 млн руб.

На размер взносов также будет влиять кредитный рейтинг: чем он выше, тем меньше нужно будет заплатить. Как новая практика повлияет на инвесторов? На этот вопрос “Ъ FM” ответил заместитель генерального директора «Финам» Дмитрий Леснов: «В целом мы поддерживаем идею страхования индивидуальных инвестиционных счетов в случае банкротства. К счастью, таких случаев за последнее время среди брокеров, которые являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, было не так много, поэтому средства граждан на этих счетах достаточно защищены. Ранее такого страхования у инвесторов не было. То есть брокеры и управляющие компании не платили взносы, соответственно, не было никакой страховой защиты для инвесторов. Сейчас эта защита появляется, и, конечно, она будет формироваться за счет взносов профессиональных участников рынка ценных бумаг. Чем больше компания, тем больше будут эти взносы.

Конечно, в каждой компании будут оценивать целесообразность участия в этой системе страхования. В первую очередь это все-таки, наверное, маркетинговый элемент. Много компаний присмотрится к возможности участия в этой системе, но как всегда будет вставать вопрос о том, за чей счет будет банкет, если можно так выразиться. Это все не бесплатно, и профучастники будут нести определенные расходы в виде страховых взносов, которые будут выплачивать. Скорее всего, часть этих расходов будет перевыставлена на клиентов. Но до тех пор, пока не будут установлены окончательные условия, говорить о том, насколько это серьезно повлияет на тарифную политику брокеров, преждевременно».

Максимальная сумма выплат составит миллион 1,4 млн руб. Этого должно хватить в случае возникновения страховой ситуации, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Однако на повышенное доверие со стороны клиента из-за наличия страховки рассчитывать не стоит: «1,4 млн. руб. на гражданина в случае потенциальной страховой ситуации должно хватить для страхового покрытия возможных форс-мажоров. Если брать во внимание наполненность брокерских счетов, включая ИИС, то сейчас средняя сумма составляет где-то 1,07 млн. руб. Если же принимать во внимание весь срез брокерских счетов, включая пустые, то мы увидим значительное снижение суммы до уровня примерно 130-150 тыс. руб. на одного инвестора.

Если говорить про клиентов, конечно, система гарантирования, предложенная государством, будет определенным образом стимулировать дополнительный приток капитала, но не будет являться ключевым драйвером, потому что прежде всего инвесторы идут за хорошими инвестиционными идеями, за доходностью, идут на бренд конкретной компании или брокера.

Кажется, что защитные гарантийные механизмы вторичны с точки зрения принятия решения относительно того, куда разместить денежные средства».

Закон о создании системы компенсации в случае банкротства профучастника Госдума приняла в июле. Механизм заработает в январе и затронет индивидуальные инвестиционные счета, открытые с 1 января 2024 года. При этом брокеры или управляющие компании обязаны уведомить клиента, участвуют ли они в программе страхования.

