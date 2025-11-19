Дмитрий Чистяков о выдвижении на выборы мэра: важно завершить то, что мы начали

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков назвал основной задачей городской команды в случае избрания мэром завершение проектов, начатых пару лет назад. Об этом градоначальник рассказал в прямом эфире на телеканала «Моя Удмуртия» 19 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«У команды был период становления (господин Чистяков был избран главой города в сентябре 2023 года.— “Ъ-Удмуртия”). Набрались силы. Для меня важно завершить то, что мы начали»,— отметил он. В числе проектов — благоустройство центрального квадрата, скверов, набережной и городского пляжа. Он рассказал о необходимости провести большую работу по ремонту социальных учреждений и завершения реконструкции ливневок.

«Это не высокие слова. Для мены важно, чтобы мои дети не хотели уехать из города. Для этого надо сделать очень многое <...> На это нужно время. Не все получается сразу. Много как критики, так и поддержки. Я горжусь за команду <...> Мне всегда обидно, когда огромное количество людей работало, но потом все нивелируется выступлением человека, рассказывающего о том, что у нас самый грязный город на земле. Не самый грязный, но работы в нем много»,— отметил господин Чистяков.

В завершение он отметил, что будет докладывать свою программу развития муниципалитета гордуме и дальше, если «суждено будет поработать» пять лет, то будет сделано многое.

Напомним, в выборах на следующей неделе, 27 ноября, будут участвовать два кандидата, согласованные главой Удмуртии Александром Бречаловым. Это Дмитрий Чистяков и директор футбольного клуба «Зенит-Ижевск», политолог Максим Тенсин. Эксперты полагают, что такой короткий список участников объясняется узким кругом общественных институтов, имеющих право на выдвижение, а также низкой привлекательностью муниципальной службы. Удмуртское реготделение КПРФ от выдвижения кандидатуры отказалось, назвав эти выборы «фикцией и профанацией».

Подробнее о кандидатах читайте в материале «Претендентов пара».