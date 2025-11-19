Власти Ставрополья запустили программу трудоустройства несовершеннолетних

В Ставропольском крае внедрена специализированная программа временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщила глава министерства труда и социальной защиты населения региона Елена Мамонтова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Программа действует в рамках национального проекта «Кадры», направленного на сокращение дефицита кадров на региональном рынке труда. Куратором инициативы выступает профильное министерство по поручению губернатора Владимира Владимирова.

В регионе функционирует перечень работодателей, которые создают рабочие места с соблюдением требований трудового законодательства, адаптированных для несовершеннолетних. Такие пункты трудоустройства имеются почти в каждом населенном пункте края. Особое внимание уделяется сельскохозяйственным предприятиям, включая сады и теплицы, а также образовательным учреждениям, предоставляющим возможность школьникам работать в летнее время.

Министерство труда выделяет бюджетные средства для поддержки труда несовершеннолетних. С начала года более 7 тыс. школьников в возрасте 14-18 лет обратились в кадровый центр региона в поисках работы, большая часть из них получила подходящие вакансии. Среди востребованных профессий — подсобные рабочие, специалисты по ремонту и обслуживанию зданий, а также работники по благоустройству территорий.

По новым федеральным нормам, закрепленным с 4 ноября 2025 года, работодатели могут резервировать отдельные виды работ и профессий именно для несовершеннолетних, особенно для тех, кто нуждается в соцзащите. Пятнадцатилетние граждане имеют право заключать трудовой договор самостоятельно, если они учатся по вечерней или заочной форме, либо завершили обучение. Для детей младше 14 лет требуется письменное согласие родителей или опекунов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», по данным министерства труда и соцзащиты региона, на Ставрополье фиксируется дефицит квалифицированных кадров на фоне низкого уровня официальной безработицы — в мае 2025 года безработица составляла лишь 0,27%, на 0,11% ниже, чем в прошлом году.

Станислав Маслаков