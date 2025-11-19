Эксперимент по маркировке мясной продукции начнется 24 ноября

Правительство России одобрило проведение с 24 ноября 2025 года экспериментов по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной мясной продукции в системе «Честный знак», сообщил «Интерфакс». Решение закреплено постановлением кабинета министров.

Эксперимент будет продолжаться до 28 февраля 2026 года. Он затронет широкий перечень товаров: колбасы, субпродукты и продукцию из мяса птицы, расфасованную в потребительскую упаковку.

7 октября Минпромторг предложил поэтапно ввести обязательную маркировку мясной продукции и колбас. Регистрация участников оборота в системе начнется с 1 марта 2026 года, обязательная маркировка мясных изделий — с 1 августа, а колбасных изделий — с 1 октября.