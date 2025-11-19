Минтранс не подтвердил скорое открытие ростовского аэропорта «Платов»

У Минтранса нет точных сроков возобновления работы международного аэропорта Ростова-на-Дону «Платов». Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин.

«Нет,— сказал господин Никитин в ответ на просьбу "РИА Новости" подтвердить данные о скором открытии аэропорта.— Когда мы будем уверены, мы об этом скажем своевременно».

Накануне губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что закрывшийся после начала СВО аэропорт может возобновить работу до конца 2025 года. Telegram-канал Mash утверждал, что «Платов» может открыться в первой декаде декабря.