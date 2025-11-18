Слюсарь допустил открытие ростовского аэропорта «Платов» до конца года

Международный аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону может возобновить работу до конца 2025 года. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Аэропорт приостановил работу после начала СВО.

Глава региона отметил, что региональные власти прилагают все усилия для скорейшего открытия аэропорта, закрытого с февраля 2022 года по соображениям безопасности. По мнению господина Слюсаря, запуск «Платова» станет важным шагом для активизации межрегиональных контактов и бизнесмиссий, несмотря на пока сложную логистику.

«Аэропорт, надеюсь, у нас до конца года откроется, будем все делать для этого»,— подчеркнул губернатор на 14-м заседании рабочей группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Белоруссией в Минске (цитата по сайту правительства региона). Восстановление работы воздушной гавани, по его словам, создаст благоприятные условия для делового обмена и позволит укрепить партнерство промышленных предприятий Ростовской области и Белоруссии.

Заместитель губернатора, министр транспорта Алена Беликова уточнила, что авиакомпания «Азимут» готова оперативно начать прямые рейсы между Ростовом и Минском сразу после официального открытия аэропорта.