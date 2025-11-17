41% воронежских сотрудников попадаются на фишинг

В Воронежской области растет число кибератак на бизнес, в том числе на строительные компании. При этом под угрозу попадают сведения о проектах, включая финансовые данные. Об этом сообщили в филиале МТС в Воронежской области.

В случае успешной атаки увеличиваются риски остановки работ, нарушения сроков контрактов и применения штрафных санкций, поделился директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб. «Одной из угроз, в том числе и для сферы строительства, в последнее время стали фишинговые рассылки, когда мошенники атакуют компании через корпоративную электронную почту, рассчитывая на использование жертвами слабых паролей и небрежность персонала в передаче данных. Результаты исследования наших аналитиков показали, что по вредоносным ссылкам из таких писем переходят до 41% сотрудников организаций. Поэтому тренд на ИТ-безопасность будет оставаться главным приоритетом в ближайшем будущем, а надежная защита от киберугроз — обязательным стандартом для компании любого масштаба», — пояснил управленец.

На бизнес регионов Центрального федерального округа, включая Воронежскую область, пришлось 17% от общего числа киберугроз, следует из исследования цифровой экосистемы МТС и аналитиков RED Security за третий квартал 2025 года. В Воронеже впервые отмечается рост числа атак именно в строительной отрасли. Чуть меньше пришлось на девелоперов и предприятия промышленности, прежде всего пищевой и приборостроительной. В совокупности эти три отрасли были атакованы в 80% случаев, зафиксированных специалистами.

Сервис RED Security Anti-DDoS в период с июля по сентябрь выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак в России. Этот показатель в 2,3 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Согласно данным исследования, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные компании. RED Security Anti-DDoS обеспечивает мониторинг и защиту информационных ресурсов предприятий от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» с применением специализированного оборудования по очистке интернет-трафика.

Анна Швечикова