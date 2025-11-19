Баканов: ИИ начнут применять для отбора космонавтов в 2026 году
Кандидатов в космонавты начнут отбирать с использованием технологий искусственного интеллекта уже в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на международной конференции Сбера по ИИ AI Journey 2025.
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Как отметил господин Баканов, алгоритмы будут анализировать широкий спектр данных: физические и медицинские параметры, результаты психологических тестов. Искусственный интеллект должен обеспечить накопление и комплексный анализ всей информации о претендентах.
Ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что в ноябре на МКС доставят нейросеть GigaChat от Сбера. Она будет помогать экипажу расшифровывать голосовые заметки и составлять по ним отчеты.