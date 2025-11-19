Баканов: ИИ начнут применять для отбора космонавтов в 2026 году

Кандидатов в космонавты начнут отбирать с использованием технологий искусственного интеллекта уже в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на международной конференции Сбера по ИИ AI Journey 2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как отметил господин Баканов, алгоритмы будут анализировать широкий спектр данных: физические и медицинские параметры, результаты психологических тестов. Искусственный интеллект должен обеспечить накопление и комплексный анализ всей информации о претендентах.

Ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что в ноябре на МКС доставят нейросеть GigaChat от Сбера. Она будет помогать экипажу расшифровывать голосовые заметки и составлять по ним отчеты.