Космонавты на МКС будут использовать нейросеть от «Сбера»

В ноябре на Международную космическую станцию доставят нейросеть GigaChat от «Сбера». Она должна помочь космонавтам в расшифровке их голосовых заметок и составлении из них отчетов. Об этом рассказал на пресс-конференции российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«Нейросеть, которая будет размещаться локально, пока что без связи с компьютерами на Земле, сможет из заметок космонавтов доставать нужную информацию по командам»,— объяснил космонавт (цитата по ТАСС). Он отметил, что пока нейросеть будет опробована на российском сегменте в тестовом режиме.

О планах отправить нейросеть от «Сбера» в космос рассказал в июне глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Тогда он говорил, что искусственный интеллект могут использовать на МКС, в частности, для улучшения качества космических снимков.

В марте «Сбер» представил обновленную версию своей нейросети — GigaChat 2.0. Новое поколение ИИ-помощника, по заверениям разработчика, поддерживает работу с аудиофайлами и голосовыми сообщениями без необходимости их предварительного преобразования в текст.

Сергей Кудь-Сверчков входит в основной состав экипажа корабля «Союз МС-28». Его запуск с ракеты «Союз-2.1а» запланирован с космодрома Байконур 27 ноября. Вместе с господином Кудь-Сверчков в основной экипаж входят россиянин Сергей Микаев и американец Кристофер Уильямс. Ожидается, что россияне за время экспедиции дважды выйдут в открытый космос. Возвращение космонавтов на землю ожидается 26 июля 2026 года.

Степан Мельчаков