Мотивы спортивных дисциплин в коллекции ФК Акрон x First&Red

ФК «Акрон» и бренд First&Red представили капсульную коллекцию, созданную совместно с теннисисткой Дианой Шнайдер. Дизайн линейки основан на сочетании графики теннисного корта и футбольного поля: широкие и тонкие линии символизируют две спортивные школы Самарской области и их точку пересечения. В презентации приняла участие воспитанница тольяттинской теннисной школы и амбассадор First&Red Диана Шнайдер. В капсулу вошли бандана, набор теннисных мячей, сумка-тоут и третий комплект игровой формы ФК «Акрон», в котором команда выступит 21 ноября в матче против ФК «Сочи». Коллекция будет доступна для покупки в мерч-сторе «Пересечение первых» на игре в Самаре в тот же день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Следующая фотография 1 / 13 Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red Фото: Акрон x First&Red