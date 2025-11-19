Острова-буяны

Завершившаяся в рамках ноябрьского международного окна основная часть отбора к чемпионату мира будущего года оставила вакантными шесть из 48 слотов, выделенных для участников турнира. А среди тех, кому удалось добыть путевки на первенство по ее итогам, избежав немедленного провала или хотя бы необходимости биться весной в стыковых матчах, оказалось несколько команд, для которых просто попадание на такой турнир — уже событие. Это касается и некоторых уважаемых европейских сборных, давно не проникавших на главное футбольное состязание, таких как шотландская, и уж точно сборных карибских стран — например, представляющей крошечный остров Кюрасао. Настолько маленькие государства на чемпионатах мира еще никогда представлены не были.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отборочный матч к ЧМ-2026 Шотландия — Дания

Фото: Russell Cheyne / Reuters Отборочный матч к ЧМ-2026 Шотландия — Дания

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Фавориты в стыках

Ноябрьское окно Международной федерации футбола (FIFA) закрылось во вторник, 18 ноября, подведя черту под основной частью квалификационного цикла чемпионата мира, который летом 2026 года примут США, Канада и Мексика, и заставив смаковать свои итоги всех, кто обожает всякого рода сюрпризы, пусть на обилии сюрпризов заранее буквально настаивал сам формат первенства, переживший радикальное «укрупнение». 48 участников вместо 32, как было на предыдущем чемпионате, состоявшемся на излете 2022 года в Катаре,— это 16 дополнительных путевок, а значит, и шансы для команд, не входящих в категорию даже не футбольных «супертяжеловесов», а хотя бы «полутяжей». И в списке из 42 сборных, уже прорвавшихся в Северную Америку, их нетрудно обнаружить.

В меньшей степени тезис о неизбежности занятных прорывов относится к зоне, имеющей наибольший «удельный вес» в квалификации. Это зона, за которую отвечает Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

В ней в рамках ноябрьского окна финишировали 12 групповых турниров. Прямые путевки на мировое первенство полагались их победителям, и львиная доля грандов их добыла. Кто-то, как французы или англичане,— играючи, не напрягаясь, кто-то, как немцы, испанцы, бельгийцы и голландцы,— слегка или как следует попотев и все проблемы решив «на флажке».

Из общей не искрящей красками картины выбиваются две группы.

В одной норвежцы дважды жестоко разделались с итальянцами, оставив их позади, в другой расклад на верхушке таблицы определил увлекательный матч заключительного тура. В нем шотландцы на своем поле обыграли — 4:2 — фаворитов квартета датчан, забив два гола в компенсированное время, и скинули их с первой строчки на вторую.

Речь, безусловно, не идет о чем-то совершенно удивительном. В конце концов, обе команды, обскакавшие конкурентов, котировавшихся выше, неплохо укомплектованы. А в норвежской линии атаки вообще есть главный сейчас футбольный бомбардир Эрлинг Холанн, в квалификации забивший больше всех — 16 — голов. Но никуда не денешься от того факта, что на чемпионаты мира норвежцы и шотландцы не просачивались уже очень давно — с 1998 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Andrew Milligan / PA / AP Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AP Следующая фотография 1 / 3 Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Andrew Milligan / PA / AP Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AP

А пострадавшим от них итальянцам и датчанам теперь придется рубиться в марте в венчающей европейский цикл квалификационной фазе под названием play-offs. В нем выступят 16 сборных — дюжина занявших вторые места в группах плюс четыре, отобранные по рейтингу Лиги наций UEFA. На кону — четыре путевки на чемпионат мира, которые разыграют в мини-турнирах из полуфиналов и финала. И завоевать их даже таким мощным командам, как итальянская и датская, будет непросто. Перед назначенной на 20 ноября жеребьевкой они посеяны в первой корзине. Но в следующих по рангу, то есть в списке потенциальных оппонентов, есть такие крепкие сборные, как польская, чешская, валлийская, шведская, румынская.

Делегаты Карибского моря

Хитом ноябрьского отрезка квалификационного цикла между тем стала отнюдь не европейская зона, а та, на которую обычно обращают внимание в последнюю очередь ввиду ее неказистости. Это зона CONCACAF, объединяющая страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. В ней есть довольно солидные сборные. Самые солидные — сборные США, Канады и Мексики — и так автоматически стали участниками чемпионата мира как его хозяйки. Но в данном случае внимание к зоне CONCACAF вполне объяснимо.

В квалификационном турнире шла борьба за три путевки. И вырвали их сборные Панамы, Гаити и Кюрасао, чей успех в сражении с ямайцами ведущие спортивные медиаресурсы осветили так подробно, как не освещали успехи выживших в отборе европейских команд. Все, впрочем, понятно. Кюрасао — это небольшой остров неподалеку от побережья Венесуэлы площадью 444 кв. км, на котором проживают чуть больше 150 тыс. человек. Чтобы как следует оценить эти цифры, те, кому довелось рассказывать о футбольном взлете этой страны, сравнивали ее с чем-то, что близко и знакомо. Британцы, допустим, писали, что по населению Кюрасао не превосходит Кембридж. Для человека из России нагляднее, видимо, будет сопоставление с более или менее крупными московскими районами. И оно не в пользу карибского острова.

Сборные из таких крошечных государств на чемпионаты мира не проникали никогда.

До этого рекорд, если брать именно численность населения, принадлежал Исландии и держался с мирового первенства 2018 года, которое принимала Россия. Но Исландия — это все-таки свыше 350 тыс. жителей и достаточно богатый футбольный бэкграунд: известные игроки, немало матчей, в том числе удачных, против топ-сборных, классное выступление на европейском первенстве за два года до мирового с выходом в четвертьфинал благодаря победе над англичанами. А тут — никакого бэкграунда. Страной-то Кюрасао стал лишь в 2010 году, когда распались Нидерландские Антильские острова. А его сборная в тот момент, когда на чемпионате Европы исландцы унижали англичан, находилась на 150-й позиции в рейтинге FIFA (сейчас она хотя бы в подвале первой сотни). Так что скачок какой-то невероятный, украшающий шикарный послужной список тренера сборной Кюрасао еще одним ценнейшим достижением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки сборной Кюрасао в отборочном матче к чемпионату мира против Ямайки

Фото: Gilbert Bellamy / Reuters Игроки сборной Кюрасао в отборочном матче к чемпионату мира против Ямайки

Фото: Gilbert Bellamy / Reuters

Тренер — это 78-летний Дик Адвокат. В его карьере наставника было больше двух десятков команд, сборных и клубов,— пестрый перечень, полный побед и провалов. Есть в нем и «российский отрезок». В отечественный футбол голландца занесло в 2006 году благодаря приглашению «Зенита». А в 2008-м петербуржцы под его началом добились главного своего триумфа. Они выиграли Кубок UEFA, разнеся по дороге к призу «Баварию», «Байер» и «Глазго Рейнджерс», а вслед за этим — Суперкубок UEFA, одолев в то время еще могучий «Манчестер Юнайтед».

Потом Дику Адвокату доверили сборную России. Но с ней вышло гораздо хуже: вылет после группового этапа чемпионата Европы 2012 года. Адвокат снова отправился колесить по планете, а в январе прошлого года принял команду Кюрасао. Тогда казалось — чтобы заняться чем-то необременительным, не предполагающим амбициозных задач перед пенсией.

Хотя, разбираясь в этой занятной истории, BBC устроил нехитрое расследование, чуть снизив градус восторгов по поводу сборной Кюрасао. Оказалось, что уроженцев острова в ее составе — раз-два и обчелся.

Костяк — это игроки, родившиеся в Европе, в Нидерландах или Великобритании, и всегда выступавшие в европейских клубах. А с Карибами их связывают родственники, часто — отнюдь не близкие. В этом смысле предыдущий рекорд был «почище»: за сборную Исландии, как ни крути, играли исландцы.

Но в зоне CONCACAF стоит выделить и другую команду. Сборная Гаити, в отличие от сборной Кюрасао, а также сборных Узбекистана, Иордании и Кабо-Верде, квалифицировавшихся через азиатский и африканский отборы, на чемпионате мира уже выступала. Но было это в далеком 1974 году. На первенстве, проходившем в ФРГ, ничего, кроме сочувственных взглядов и улыбок, ее игра не вызывала. На фоне элитных соперников она смотрелась чересчур слабенькой, полякам проиграла со счетом 0:7.

А в минувшем десятилетии гаитянам вообще стало, по идее, не до футбола. Землетрясение 2010 года и не прекращающийся кризис — политический и экономический, ассоциирующийся исключительно с бедностью и преступностью страны, заставили футбольные структуры ввести запрет на проведение официальных матчей в Гаити: обстановку там считают слишком небезопасной. Так что у сборной нет своего поля, и домашние матчи она проводит в соседних государствах — в том же Кюрасао. В гаитянском составе тоже сплошь ничем не примечательные легионеры из Европы или Американской лиги, но эти обстоятельства не помешали им обскакать в отборе конкурентов с куда более внушительным багажом футбольных подвигов — гондурасцев и костариканцев.

Алексей Доспехов