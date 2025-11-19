Сборные—участницы чемпионата мира 2026 года

Зона UEFA (Европа): Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция, Хорватия, Швейцария, Шотландия.

Зона AFC (Азия): Австралия, Иордания (дебютант), Иран, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан (дебютант), Южная Корея, Япония.

Зона CAF (Африка): Алжир, Гана, Египет, Кабо-Верде (дебютант), Кот-д’Ивуар, Марокко, Сенегал, Тунис, ЮАР.

Зона CONCACAF (Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна): Гаити, Канада (страна-хозяйка), Кюрасао (дебютант), Мексика (страна-хозяйка), Панама, США (страна-хозяйка).

Зона CONMEBOL (Южная Америка): Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Уругвай, Эквадор.

Зона OFC (Океания): Новая Зеландия.

6 путевок из 48 будут разыграны в стыковых матчах.

Сборные, отобравшиеся в стыковые матчи за право участия в чемпионате мира 2026 года

Зона UEFA. Корзина 1: Италия, Дания, Турция, Украина. Корзина 2: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия. Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово. Корзина 4: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия.

Разыгрываются четыре путевки. На них претендуют 16 европейских команд. Будет проведено четыре стыковых мини-турнира, каждый из которых включает стадии полуфиналов и финала.

Межконтинентальные стыковые матчи (для остальных конфедераций). «Сеяные»: Демократическая Республика Конго, Ирак. «Несеяные»: Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония.

Разыгрываются две путевки. На них претендуют шесть команд. Будет проведено два стыковых мини-турнира, каждый из которых состоит из двух стадий. «Сеяные» команды автоматически получили место в финальных матчах каждого из мини-турниров. «Несеяным» для выхода в мировое первенство нужно будет пройти два раунда.