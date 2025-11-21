Для спасения Киры Ковалевой не хватает 848 025 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Киры грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Девочка испытывает сильную боль, появились проблемы с дыханием, головная боль и головокружение. Кире необходимо хирургическое лечение с использованием новой технологии VBT, которая устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. После операции исчезнет асимметрия тела, уйдет боль, восстановится дыхание. Качество жизни улучшится, девочка сможет вести активный образ жизни».

Стоимость операции 2 179 025 руб. Александр Иванович Соболь внес 500 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 800 000 руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 848 025 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Киру Ковалеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Киры — Александры Николаевны Ковалевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).