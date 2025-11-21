Аслана Назарова прооперируют в январе

14 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Лотос» мы рассказали историю восьмилетнего Аслана Назарова из Астраханской области («Звонок папе», Оксана Пашина). У мальчика несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Аслан перенес длительное лечение, в его бедра и правую голень установили специальные растущие штифты. В результате мальчик смог ходить. Теперь ему требуется операция на левой голени, иначе есть риск перелома ноги. Но оплатить дорогую операцию семья Аслана не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 880 780 руб.) собрана. Нургуль, мама Аслана, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аслан Назаров

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Аслан Назаров

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 14 ноября 11645 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Лотос», «Белгород», «Курск», «Иртыш», «Воронеж» и еще 130 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 54 компании исчерпывающе помогли 23 детям, собрано 35 049 785 руб.