Из свежей почты

Яна Аубекирова, 11 лет, синдром Апера, недоразвитие челюстей, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 185 358 руб.

Внимание! Цена лечения 369 358 руб. Общество помощи русским детям внесло 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 34 тыс. руб.

Яна родилась с деформированной головой, недоразвитием челюстей, перенесла девять операций. Лечение челюстей дочке проводят в Москве, в Центре челюстно-лицевой хирургии, оплачивать его нам помогает Русфонд. Спасибо всем! Сейчас Яне требуется расширение верхней челюсти, необходимо удалить неправильно и скученно расположенные зубы и установить дистракционные аппараты. Нам не справиться без вашей помощи. Ирина Аубекирова, Саратовская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «У Яны синдром Апера — врожденный порок развития черепа и лицевых костей. Девочке необходимо расширить верхнюю челюсть, но прежде нужна экстракция аномально расположенных зубов в условиях стационара».

Вика Кляпнева, 9 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 166 185 руб.

Внимание! Цена лечения 504 185 руб. Александр Иванович Соболь внес 100 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 38 тыс. руб.

Вика родилась с подвернутыми стопами. Врачи посоветовали нам самим массировать ей ножки и бинтовать на ночь. Вот так мы сами и лечили дочку: делали как умели массаж, бинтовали. В год Вика начала ходить, но стопы подворачивались. А в шесть лет у дочки обнаружили перекос таза и плеч, и нам сказали, что время упущено. Я узнала про опытного ярославского доктора Вавилова и обратилась к нему. Оказывается, Вике нужна сложная и дорогая операция. Прошу, помогите ее оплатить! Марта Кляпнева, Нижегородская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Вике необходимо хирургическое лечение — остеотомия костей стоп с фиксацией спицами (и последующим их извлечением). В результате девочка сможет нормально ходить».

Муся Давудова, 14 лет, врожденная низкорослость, требуется гормональное лекарство. 173 242 руб.

Внимание! Цена лекарства 412 242 руб. Александр Иванович Соболь внес 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 39 тыс. руб.

Дочка уже в раннем детстве отставала в росте от сверстников. Врачи говорили, что Муся подрастет, но ничего не менялось, и в этом году мы поехали на обследование в московскую больницу. Эндокринолог диагностировал у дочки сильную задержку роста. Но зоны роста у нее еще открыты, поэтому лечение гормоном может помочь. Однако лекарство дорогое, нам не по средствам. Самира Давудова, Волгоградская область

Детский эндокринолог НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Анна Шадрина (Москва): «Сейчас у девочки еще открыты зоны роста, что позволяет рассчитывать на положительный эффект гормональной терапии препаратом соматропин (растан)».

Илья Тузовский, 12 лет, последствия открытой черепно-мозговой травмы, требуется реабилитация. 251 199 руб.

Внимание! Цена реабилитации 607 199 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 320 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 36 тыс. руб.

Год назад сына сбил автомобиль. Травмы были тяжелейшие: перелом ребер и позвоночника, открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга. Хирурги провели трепанацию черепа, удалили обломки костей, а дыру в черепе закрыли кожей. В марте этого года костный дефект черепа закрыли пластиной. После операции мы начали реабилитацию. Сейчас Илья садится, встает на колени, все понимает, а говорить и совладать с телом не может. Реабилитацию нужно продолжать, но оплатить ее я не в силах! Ксения Тузовская, Кемеровская область

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Илья получил тяжелые травмы, после ряда операций ему требуется реабилитация. Мальчик уже научился сидеть и стоять у опоры, появилась реакция на речь, проявление эмоций. Илья делает успехи, реабилитацию необходимо продолжать».

Почта за неделю 14.11.2025 — 20.11.2025

Получено писем — 71

Принято в работу — 51

Отправлено в Минздрав РФ — 1

Получено ответов из Минздрава РФ — 0