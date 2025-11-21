Это несправедливо

16-летняя Кира живет с родителями, младшими сестрой и братом в городе Стрежевом Томской области. У девочки идиопатический, то есть неясного происхождения, грудопоясничный сколиоз. Тяжелое заболевание уже достигло 4-й степени. У Киры сильные головные боли, одышка и хромота. Помочь девочке можно — нужно провести операцию. Тянуть никак нельзя, но стоит операция дорого. Родители Киры обращаются за помощью к нам.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Кира носила корсет по 20 часов в сутки, несмотря на все неудобства, ссадины и гематомы. Но и с корсетом лучше не стало

На днях ей исполнилось 16. В гости ждали друзей и одноклассников. Александра, мама Киры, накрывала на стол, а дочь выбирала «деньрожденный» наряд. И надела обычную свою одежду. А обычная для Киры одежда — максимально свободная и просторная, чтобы не был заметен горб.

— У тебя есть красивая кофта, надень ее, праздник же,— предложила мама.

— Она облегающая. А я кривая,— мрачно ответила Кира.

Раньше они жили в южном городе, куда Кириного папу пригласили работать. И там, когда у девочки появился злосчастный сколиоз, она не раз слышала злобно-насмешливое: «Кривая!» Дети жестоки, а в 12–13 лет — особенно. Кира была раздавлена. «Это же несправедливо!» — кричала девочка родителям. Она всегда очень чувствовала любую несправедливость — и со стороны одноклассников, и со стороны учителей, не молчала, если надо было заступиться за кого-то. Но когда травить начали саму Киру, не вступился никто. Можете себе представить, как нервничали девочка и ее родители, когда семья вернулась домой, в Томскую область, и Кире — уже сильно хромой и с заметным горбом — надо было пойти в новую школу.

Несправедливостей в ее жизни было немало. И даже сколиоз появился не просто как тяжелое заболевание, а как злая, несправедливая насмешка. Кира всегда была подвижной и спортивной, ходила в танцевальный кружок и на секцию волейбола, участвовала в конкурсах, жила этим. Но когда ей исполнилось 12, родители заметили, что у дочки появилась сутулость. А еще она начала жаловаться, что быстро устает — и на спорте с танцами, и даже в школе. Ортопед выявил сколиоз 2-й степени.

По рекомендации врача Кира исправно занималась лечебной физкультурой, ходила в бассейн, на массаж, физиотерапию. Но становилось только хуже — возникла одышка, начались кровотечения из носа. Тогда девочке назначили специальный корсет. Она носила его по 20 часов в сутки, несмотря на все неудобства, ссадины и гематомы. Но и с корсетом лучше не стало. У Киры в какой-то момент произошел скачок роста, и она вымахала за короткое время на 8 сантиметров. Спина начала болеть уже постоянно, стали заметны горб с левой стороны и мышечный валик в поясничном отделе. Грудная клетка деформировалась, левое плечо опустилось ниже правого, а правая нога укоротилась на 1,5 сантиметра. В конце 2023 года Кире оформили инвалидность. А спустя время рентген выявил 4-ю, последнюю степень сколиоза. И если раньше врачи полагали, что с операцией можно подождать, то теперь стало окончательно ясно, что медлить нельзя. Более того, нужно торопиться.

Операцию Кире готовы сделать московские врачи. Она проводится с использованием технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит эффективно корректировать деформацию позвоночника в процессе роста костей и сохранит его подвижность. Операция щадящая, после нее Кира быстро восстановится. Только стоит операция дорого — больше 2 млн руб. Для семьи с тремя детьми, где работает только папа, это неподъемная сумма.

И все-таки иногда в этом мире происходят и справедливые вещи. Вопреки опасениям, в Стрежевом девочку хорошо приняли в новой школе, у нее появились друзья. И они пришли к имениннице в гости, замечательно посидели, подарили подарки. А Кира все же надела ту самую кофту, которую советовала мама.

— Что будешь делать, когда поправишься? — спрашиваю я.

— Снова займусь спортом.— Кира отвечает мгновенно, и сразу понимаешь, что она думала об этом миллион раз.— Когда я выхожу с лечебной гимнастики и иду мимо зала, где волейболистки тренируются, еле сдерживаюсь, чтобы не закричать от зависти. Еще хочу много путешествовать. И получить хорошее образование. И востребованную профессию.

Давайте поможем родителям Киры оплатить операцию. Чтобы все планы девочки сбылись. Это будет справедливо.

Для спасения Киры Ковалевой не хватает 848 025 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Киры грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Девочка испытывает сильную боль, появились проблемы с дыханием, головная боль и головокружение. Кире необходимо хирургическое лечение с использованием новой технологии VBT, которая устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. После операции исчезнет асимметрия тела, уйдет боль, восстановится дыхание. Качество жизни улучшится, девочка сможет вести активный образ жизни». Стоимость операции 2 179 025 руб. Александр Иванович Соболь внес 500 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 800 000 руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 848 025 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Киру Ковалеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Киры — Александры Николаевны Ковалевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Евгения Васильева, Томская область