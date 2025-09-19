Кабмин направил еще 65 млн на завершение строительства орловского «Титаника»
Правительство РФ дополнительно выделит Орловской области 64,9 млн руб. на завершение строительства многопрофильного медцентра орловской областной клинической больницы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Фото: orel-region.ru
Финансирование позволит обеспечить новый больничный корпус требуемой медицинской аппаратурой.
В июле на достройку орловского «Титаника» выделили 1,3 млрд руб. Осенью прошлого года Орловский облсуд утвердил приговор по делу о хищении 229 млн руб., выделенных на строительство медцентра. Из-за многолетних задержек недострой получил среди местных жителей неофициальное название «Титаник». Экс-руководитель ликвидированного ЗАО «Союзинформ» Максим Селиванов и его заместитель Евгений Морозков были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил их к пяти с половиной и четырем с половиной годам лишения свободы соответственно.
