Один человек погиб и один пострадал при взрыве газа в воронежском гараже

В Воронеже в результате взрыва газового баллона в «Газели» погиб мужчина 1986 года рождения и пострадал мужчина 2000 года рождения. Инцидент произошел вечером 26 октября в гаражном кооперативе на улице 9 Января. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Дежурный получил сообщение о пожаре в результате взрыва в одном из гаражей в 21:25. На место прибыли 11 спасателей на трех спецмашинах и к 21:45 ликвидировали возгорание.

В результате частично обрушились перекрытия гаража. Во время разбора завалов пожарные обнаружили тело погибшего в смотровой яме. Пострадавший госпитализирован с ожогами.

На место выезжали сотрудники регионального СКР. Как сообщили в ведомстве, следователи провели осмотр места происшествия для установления обстоятельств и причин инцидента.

В правительстве Воронежской области вчера вечером сообщили, что громкий звук, который был слышен в некоторых районах города, связан со взрывом газового баллона в гаражном кооперативе.

Алина Морозова