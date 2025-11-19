«Класс новостройки во многом зависит от локации»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких районах Москвы представлено больше всего премиум-, deluxe- и элитных жилых комплексов.

В центре, конечно, строят проекты преимущественно премиальные. Хотя сегодня встречаются и за пределами Третьего транспортного кольца жилые комплексы премиум-класса. Элитный и deluxe — обычно в пределах Садового кольца. А в пяти московских локациях экспозиция сформирована только deluxe-новостройками. Пять лет назад на первичном рынке были всего три подобные локации.

По данным экспертов компании NF Group, одна из наиболее дорогих московских локаций — кластер Остоженка-Пречистенка, в то время как самый значительный объем предложения сконцентрирован в Тверском районе. В топ-5 входят Остоженка, Пречистенка, Патриаршие пруды, Чистые пруды, Плющиха и Тверской район. Суммарно у них в пределах 45% от совокупного объема сегмента deluxe. При этом больше всего лотов в продаже заявлено в Тверском районе — здесь около 340 вариантов.

Что касается стоимости новых объектов deluxe-класса, то по итогам III квартала этого года на рынке новостроек Москвы зафиксирован новый ценовой рекорд — средняя стоимость перешагнула порог в 3 млн руб. и теперь достигает отметки в 3,1 млн руб. за «квадрат». Средний бюджет предложения в данном классе — почти 540 млн руб., что на 2% ниже уровня предыдущего квартала, но на 18% показателей прошлого года.

Светлана Бардина