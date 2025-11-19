Строительство нижегородского индустриального парка легпрома начнется в 2027 году

Правительство РФ одобрило Нижегородской области инфраструктурный казначейский кредит на 7,5 млрд руб. на создание индустриального парка легкой промышленности в Володарске. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил на встрече с нижегородским бизнес сообществом 19 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным областного правительства, начало строительства индустриального парка намечено на 2027 год.

Площадь парка составит почти 450 га. Общий объем инвестиций со стороны резидентов — 41,8 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье, в индустриальный парк войдут комплекс производства полиэфирных нитей и волокна, а также комплекс глубокой переработки шерсти. Бюджетные средства планируется направить на строительство дороги, очистных сооружений, освещения, сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Андрей Репин