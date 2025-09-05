Нижегородской области одобрили 7,5 млрд рублей на кластер легкопрома

Штаб правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявку Нижегородской области на выделение 7,5 млрд руб. казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале 4 сентября.

Фото: Правительство Нижегородской области

Он уточнил, что предварительно рассмотрели 15 проектов, представленных на конкурс, из 13 регионов. Общий лимит на конкурс — около 200 млрд руб. на шесть лет, из них проекты в рамках первого этапа — на 76,4 млрд руб.

Как сообщили в нижегородском правительстве 5 сентября, средства пойдут на создание инфраструктуры для первого в регионе индустриального парка легкой промышленности: строительство дороги, очистных сооружений, освещения, сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В кластер войдут комплекс производства полиэфирных нитей и волокна, а также комплекс глубокой переработки шерсти. Ожидается, что проект позволит диверсифицировать экономику региона, увеличив долю текстильной промышленности. Инвесторы, название которых правительство пока не раскрывает, планируют вложить в него 38,8 млрд руб.

«Запуск проектов по переработке шерсти и производства нитей, учитывая уже открытое на смежной территории производство тканей «Первой ткацкой фабрики», позволяет удовлетворить высокий спрос на продукцию текстильного производства»,— прокомментировал губернатор Глеб Никитин.

Галина Шамберина