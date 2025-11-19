В СВГК ответили на заявление самарского губернатора о проблемах в газоснабжении

В ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК) прокомментировали заявление главы Самарской области Вячеслава Федорищева на оперативном совещании облправительства о проблемах в газоснабжении региона. В организации отметили, что не получали со стороны властей упоминания о двухмиллиардном дефиците вложений в объекты газоснабжения в зоне своей ответственности.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходе совещания областного кабинета министров было отмечено, что в трех муниципалитетах региона ремонты газовых сетей недофинансированы на 2 млрд руб. В СВГК также отметили, что «компания готова во взаимодействии с правительством региона к дальнейшему повышению надежности газоснабжения потребителей».

По данным СВГК, с начала 2025 года в рамках реализации программы социальной газификации на территории Самарской области было проложено около 160 км газовых сетей, включая распределительные газовые трассы и выводы газопроводов к границам 4 158 домовладений. При этом исполнение графика работ по социальной газификации, утвержденного министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, по состоянию на начало ноября составляет 84%, уточнили в компании.

Губернатор Самарской области во время оперативного совещания облправительства также поручил ускорить получение «Газпромом» статуса единого регионального оператора газификации.

Андрей Сазонов