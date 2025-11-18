В Самарской области ускорят получение «Газпромом» статуса единого регоператора газификации

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания облправительства сообщил, что на совещании с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером обсудили вопросы, касающиеся единого регионального оператора газификации в регионе.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Федорищев напомнил, что ранее было принято решение передать этот статус компании «Газпром», но оно до сих пор не реализовано. Он подчеркнул, что правительство намерено завершить процесс и попросил протокольно зафиксировать проведение очередного штаба по газификации в течение двух недель, чтобы довести решение до конца.

Глава региона также поручил администрации проанализировать причины задержки выполнения поручения, принятого в январе текущего года.

Андрей Сазонов